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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur"

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir polis daha şehit düştü mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, dün Erdoğan'ın bulunduğu Şırnak İdil'de trafik kazası geçirmiş, kazada 1 polis memuru Fırat Der şehit olurken 2'si polis memuru 3 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaralanan polis memurlarından İlker Duran'ın da şehit olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sondakika
# Polis

14 Mar 2024 - 09:21 - Asayiş

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