14 Mar 2024 - 09:13- Ekonomi G:

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

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Akaryakıta 15 Mart tarihi itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Buna göre benzinin litresi 1,53 TL, motorinin litresi ise 1,10 TL artacak.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor mask
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Türkiye'deki yüksek döviz kuru ve geçtiğimiz yaz yapılan ÖTV zammı sonrası yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1,53 TL, motorine ise 1,10 TL zam gelecek. Zam, akaryakıt fiyatlarına 15 Mart Cuma günü itibariyle yansıyacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litresi 40,53 TL, motorinin litresi 40,72, LPG ise 20,50 TL seviyelerinden satılıyor. Benzin ve zamma yapılacak zam sonrası ise fiyatlar 42 TL seviyelerine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yoluyla hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Sondakika

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14 Mar 2024 - 09:13 - Ekonomi

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