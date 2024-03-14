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Alanya bu hafta yağmura doyacak! İşte meteorolojinin tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta Alanya'da yağmur etkili olacak

Alanya bu hafta yağmura doyacak! İşte meteorolojinin tahminleri... mask
Alanya bu hafta yağmura doyacak! İşte meteorolojinin tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bugünden itibaren Alanya'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve  sağanak yağışlı günler yaşanması bekleniyor.

Buna göre Alanya için yayınlanan tahminler şöyle:

14 Mart Perşembe, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;
15 Mart Cuma, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-19 derece;
16 Mart Cumartesi, gö kgürütülü sağanak yağışlı, 12-21 derece;
17 Mart Pazar, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;
18 Mart Pazartesi, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-23 derece;

Alanya bu hafta yağmura doyacak! İşte meteorolojinin tahminleri...
# Mart, Alanya, pazar

14 Mar 2024 - 08:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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