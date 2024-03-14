Alanya bu hafta yağmura doyacak! İşte meteorolojinin tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bugünden itibaren Alanya'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve sağanak yağışlı günler yaşanması bekleniyor.

Buna göre Alanya için yayınlanan tahminler şöyle:

14 Mart Perşembe, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;

15 Mart Cuma, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-19 derece;

16 Mart Cumartesi, gö kgürütülü sağanak yağışlı, 12-21 derece;

17 Mart Pazar, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;

18 Mart Pazartesi, gök gürütülü sağanak yağışlı, 13-23 derece;