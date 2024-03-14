Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı

Gece saatlerinde Antalya'da etkili olan kötü hava şartları kısa sürede süper hücre fenomeninin yaşanmasına yol açtı. Dolu yağışları ve sağanakların kesintisiz sürdüğü Antalya'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı. Kötü hava şartları nedeniyle çok sayıda sera zarar görürken Antalya Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre, şiddetli fırtınaları üreten, yüksek organize olmuş ve kendine özgü döner hareketi (mezosi-klon) olan bir tür kümülonimbus bulutudur. Bu dönme hareketi, süper hücrelerin diğer fırtına türlerine göre daha uzun ömürlü ve şiddetli olmasını sağlar. Genellikle şiddetli dolu, yıldırım, çok güçlü rüzgarlar ve en tehlikelisi kasırga gibi ekstrem hava olaylarını tetikler. Süper hücreler, atmosferdeki dikey rüzgar değişiklikleri (rüzgarın yönünün ve hızının yükseklikle değişmesi) sayesinde gelişir ve genellikle dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle ABD'nin Büyük Ovaları'nda sıkça görülür.