Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı

Gece saatlerinde Antalya'da etkili olan kötü hava şartları kısa sürede süper hücre fenomeninin yaşanmasına yol açtı. Dolu yağışları ve sağanakların kesintisiz sürdüğü Antalya'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı. Kötü hava şartları nedeniyle çok sayıda sera zarar görürken Antalya Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.
SÜPER HÜCRE NEDİR?
Süper hücre, şiddetli fırtınaları üreten, yüksek organize olmuş ve kendine özgü döner hareketi (mezosi-klon) olan bir tür kümülonimbus bulutudur. Bu dönme hareketi, süper hücrelerin diğer fırtına türlerine göre daha uzun ömürlü ve şiddetli olmasını sağlar. Genellikle şiddetli dolu, yıldırım, çok güçlü rüzgarlar ve en tehlikelisi kasırga gibi ekstrem hava olaylarını tetikler. Süper hücreler, atmosferdeki dikey rüzgar değişiklikleri (rüzgarın yönünün ve hızının yükseklikle değişmesi) sayesinde gelişir ve genellikle dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle ABD'nin Büyük Ovaları'nda sıkça görülür.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.