14 Mar 2024 - 07:31- Gündem G:

Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sel ve su baskınlarının etkisini henüz atlatmışken bu kez de süper hücre şoku yaşadı

Antalya'yı süper hücre vurdu! Seralar zarar gördü, uçuşlar aksadı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gece saatlerinde Antalya'da etkili olan kötü hava şartları kısa sürede süper hücre fenomeninin yaşanmasına yol açtı. Dolu yağışları ve sağanakların kesintisiz sürdüğü Antalya'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı. Kötü hava şartları nedeniyle çok sayıda sera zarar görürken Antalya Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre, şiddetli fırtınaları üreten, yüksek organize olmuş ve kendine özgü döner hareketi (mezosi-klon) olan bir tür kümülonimbus bulutudur. Bu dönme hareketi, süper hücrelerin diğer fırtına türlerine göre daha uzun ömürlü ve şiddetli olmasını sağlar. Genellikle şiddetli dolu, yıldırım, çok güçlü rüzgarlar ve en tehlikelisi kasırga gibi ekstrem hava olaylarını tetikler. Süper hücreler, atmosferdeki dikey rüzgar değişiklikleri (rüzgarın yönünün ve hızının yükseklikle değişmesi) sayesinde gelişir ve genellikle dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle ABD'nin Büyük Ovaları'nda sıkça görülür.
# Antalya, dolu, Yüksek, Bir

14 Mar 2024 - 07:31 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
Talihsiz kazada şehit düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı mask
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak mask
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak
Antalya ve Alanya'da fiyatlar 2 bin lirayı geçti; vatandaş hayalini bile kuramaz oldu mask
Antalya ve Alanya'da fiyatlar 2 bin lirayı geçti; vatandaş hayalini bile kuramaz oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber