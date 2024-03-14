Kredi kartlarında beklenmedik aksiyon: Öne çekildi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yaparak, yeni düzenlemelere ilişkin kapıyı açık bırakmıştı. Şubat ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artması sonucunda sıkılaştırma adımları şimdiden başladı.

BDDK verilerine göre, 12 aylık değişime bakıldığında toplam krediler yüzde 50'nin, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüme gerçekleştirildi. Merkez Bankası’na göre ise, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye ulaştı.

İLK ADIM GEÇEN HAFTA GELMİŞTİ

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta ticari kredi ve ihtiyaç kredisi büyümelerinde sınırını düşürmüştü. Bu hafta ise artan kredi kartı harcamalarına kısıtlama için ilk adım yapıldı.

KREDİ KARTLARINA BÜYÜK SINIRLANDIRMA

Bazı bankalarda aylık yüzde 7’yi geçen ihtiyaç kredisi faizleri verirken, yüzde 4 seviyesinde kalan nakit avansta taksit sayısı 12’den 3’e düşürüldüğü açıklandı. Nakit limiti kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırıldığı belirtildi.

FAİZ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Şu anda kredi kartı nakit avans güncel faiz oranları yüzde 4,42 seviyesinde yer alıyor. Kredi kartı alışveriş faizi ise yüzde 3,66 oranında belirlendi. Gecikme faizi de yüzde 3,96, nakit çekim gecikme faizi 4.72 olduğu da paylaşıldı.

GERİ ÖDENECEK TUTARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLACAK

Örnek vermek gerekirse, 50 bin lira nakit avans kullanımında 12 ay vadeli ve aylık 5 bin 881 lira ödeyerek toplamda 70 bin 573 lira geri ödemesi sağlanıyordu. Fakat taksit sayısı ve faiz maliyetini azaltarak, aynı tutarı bu sefer 3 ay vadeli olarak kullanmasından dolayı daha az ödeme yapılacak.

Bu durumda aylık ödenecek taksit miktarı 18 bin 617 lira olacak ve toplam geri ödeme miktarı da 55 bin 852 lira olacak.

Kaynak: Kamu Son Haber