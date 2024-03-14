Kahvaltıların tacına zam darbesi! Fiyatı duyan kaçıp gidiyor...

Kötü haberi YÜSAD (Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayiciler Derneği) Başkanı Metin Akman verdi. Akman yumurta fiyatlarının yılın ikinci yarısında hızlı bir yükseliş yaşayacağını, bu artışın enflasyona paralel ya da üstünde artacağını söyledi.

Katıldığı TV programında yumurta fiyatları hakkında bilgi veren Akman, maliyetlerdeki artış kadar iç talep ve dış pazarlardaki gelişmelerin de yumurta fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Yumurta üretiminde en önemli maliyet kaleminin yem olduğunu ve yem hammaddeleri açısından Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğunu hatırlatan Metin Akman, “Yumurta üretiminde kullanılan yemin önemli bir kısmı ithalata bağımlı durumda. İthalata bağımlı olunca da döviz kurları öne çıkıyor. Diğer yandan yumurta yüzde 70-80’i iç piyasaya satılıyor. Yumurta üreticisi, tüccarı, iş insanları bu süreci ihracatla iyi yönetiyor ve maliyet etkisini bu şekilde dengelemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Yumurtanın 2023’ten bu yana en şanslı hayvansal protein kaynağı olduğunu belirten Metin Akman, dünya piyasasıyla karşılaştırıldığında Türkiye’de yumurtanın çok ucuz odluğunu iç piyasada diğer protein kaynaklarıyla da karşılaştırdığında da ucuz kaldığını söyledi.

Son aylarda Süveyş Kanalında yaşanan krizin yumurta fiyatlarını da etkilediğini belirten Metin Akan, kriz çıktıktan sonra yumurta ihracatında belirli sıkıntılarla karşılaşmaya başladıklarını bu sıkıntıları Rusya gibi farklı pazarlarla aşmaya çalışılsa da arz fazlasının olduğunu vurguladı.

Gıda enflasyonunun manşet enflasyondan daha yüksek seyrettiğini belirten Metin Akman, ikinci ve üçüncü çeyrekte enflasyonun ne olacağını tahmin edemediklerini ancak yılın ikinci altı ayında yumurta fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonuna yakınlaşmasını beklediklerini söyledi.

Metin Akman, maliyetlerin artıyı kadar yumurta fiyatlarının da artacağını söyleyen Metin Akman eğer bu artış devam etmezse ve çiftçi kazanamazsa daha fazla arz şoklarına dolayısıyla da fiyat şoklarına hazır olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber