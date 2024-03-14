- Gündem

Talihsiz kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ta trafik kazası geçirdi.

Talihsiz kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trafik kazasında Cumhurbaşkanı 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi. Miting sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumakla görevli ekip araçlarından biri Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada ilk bilgilere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitingi sırasında Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı diledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu takip ettiği esnada meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, mesajında "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fırat DER, Şırnak İli Nusaybin yolu yönünde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# araç, Polis, Gelen, Bakan

14 Mar 2024 - 04:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Talihsiz kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı... mask
Talihsiz kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı mask
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak mask
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak
Antalya ve Alanya'da fiyatlar 2 bin lirayı geçti; vatandaş hayalini bile kuramaz oldu mask
Antalya ve Alanya'da fiyatlar 2 bin lirayı geçti; vatandaş hayalini bile kuramaz oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber