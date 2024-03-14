Talihsiz kazada hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma konvoyu kaza yaptı! 3 yaralı...

Trafik kazasında Cumhurbaşkanı 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi. Miting sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumakla görevli ekip araçlarından biri Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada ilk bilgilere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitingi sırasında Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı diledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu takip ettiği esnada meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, mesajında "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fırat DER, Şırnak İli Nusaybin yolu yönünde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber