SGK uzmanı hükümetin emekli zammı operasyonunu açıkladı: İşte detaylar...

Milyonlarca emekli açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarının artırılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu noktada emeklilerin sesine hükümet cephesinden sevindirici haber geldi. AK Parti kulislerinde emekliler için 7 maddelik yeni bir paketin geleceği konuşuluyor. Ancak paket diliminde maaş güncellenmesinin olmaması ise emeklilerin tepkilerini çekti.

ERDURSUN: SEÇİM ÖNCESİNDE EMEKLİNİN GAZINI ALMA OPERASYONU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’da konuya ayak basarak, hükümetin 7 maddelik yeni paketinin inandırıcı olmadığının altını çizdi. Erdursun, “Seçim öncesi de beklenti emeklilerde fazlaydı. Çünkü her şeyin fiyatı arttı, her şeyin fiyatı hızlı artmaya da devam ediyor. Ama emekli aylıkları, ücretler sabit. Bu yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, fiyat artışına yetişemiyorlar. Dolayısıyla, düzenleme bekliyorlardı, bir iyileştirme bekliyorlardı emekli aylıklarında. Ama bu olmadı. Yine dediğim gibi, tabir yerindeyse, seçim öncesinde emeklilerin gazını alma operasyonu yapıldı” dedi.

"EMEKLİNİN İŞİNE YARAYACAK DÜZENLEMELER DEĞİL"

Nisan ayında bu çalışmalarının yapılamayacağını belirten Erdursun, "Ben, herhangi bir düzenlemenin emekliler yararına bu şekilde bir düzenlemenin olacağını zannetmiyorum. Olsa da, zaten bu düzenlemeler emeklilerin işine yarayacak düzenlemeler değil. Emeklinin beklediği, gerçek anlamda hissedilen enflasyon değerinde emekli aylıklarının güncellenmesi” söyleminde bulundu.

"GÜNCEL DEĞERE ÇIKMASI GEREKİYOR"

Seçimden sonrası emeklinin zam yapacağını söyleyen Erdursun, “Bir daha bu hükümet emekli aylıklarında artış da yapmaz diyenler var, bu mümkün değil çünkü. Çünkü temmuz ayının birinde enflasyon farkı verilecek. Emeklilerin beklentileri daha da fazlalaşır çünkü fiyat artışları, işte dövizdeki hareketlilik. Emeklinin beklediği güncel değerini yitirmiş emekli aylıklarının güncel değere çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber