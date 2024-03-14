Araç sahiplerininin korkulu rüyasıydı: Flaş zam!

Köprü ve otoyol tünel ücretlerine yapılacak zam hakkında açıklama yapan CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, "1 Nisan’da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek tutar araç başına Osmangazi Köprüsü’nde 1.632 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 650 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 176 TL, Avrasya’da ise 208 TL olacak” diye konuştu.

Döviz kurlarındaki yükseliş, Dolar ve Euro olarak verilen yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin katlanmasına sebep oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kur artışının köprü, tünel, havaalanı ve demiryolundaki garanti faturasını ağırlaştırdığına çekti.

Mustafa Sarıgül vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacağını söyleyerek "Vatandaş aynı ücreti ödese de aradaki farkı Hazine ödeyecek” diye konuştu. Köprü ve tünel geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2024’te güncellendiğini belirten Mustafa Sarıgül, firmalarla yapılan sözleşme gereği fiyatların üç ayda bir güncel kur üzerinden yeniden belirlendiğini hatırlattı.

"KUR FARKI HAZİNE'YE YÜK GETİRECEK"

"Sözleşme gereği Dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor” diye konuşan Mustafa Sarıgül, “Aradaki fark Hazine’den yani milletin ödediği vergilerden karşılanıyor” dedi. “Vatandaş Osmangazi Köprüsü’ne 290, Çanakkale Köprüsü’ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 35, Avrasya Tüneli’ne 80 lira ödüyor” diye konuşan Mustafa Sarıgül, “Ama garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor” dedi. Mustafa Sarıgül, iktidarın firmaları düşündüğü kadar emekliyi düşünmediğini belirterek, “Emekliye gelince ‘kaynak yok’ diyorlar” diye tepki gösterdi.

SEÇİM SONRASI İLK ARTIŞ KÖPRELERDE

“Bugünkü kuru dikkate aldığımız zaman, 1 Nisan’a kadar artmazsa ve sabit kalırsa geçiş ücretleri yine can yakacak” sözlerini kullanan Mustafa Sarıgül, “İktidar garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrasında ilk artışı da buralarda olacak” diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber