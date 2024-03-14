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Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var?

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplu taşıma ile ilgili yasa teklifinin hazır olduğunu ve Meclis'in açılmasıyla birlikte ele alınacağını duyurdu.

Yeni toplu taşıma kanununu tasarısı Meclis'e sunulacak: Tasarıda hangi maddeler var? mask
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığını yürüten ve AKP Trabzon Milletvekili olan Adil Karaismailoğlu, toplu taşıma ile ilgili yeni bir kanun teklifinin hazırlıklarının sona erdiğini ve Meclis'in açılmasıyla birlikte konunun gündeme geleceğini duyurdu. Karaismailoğlu'nun yazılı açıklamasına göre, minibüsler, otobüsler ve taksiler ticari plaka ve hat tahsisi yoluyla toplu taşıma hizmeti verebilmekte; ancak mevcut sistemde plaka sahipleri mülkiyet haklarına dair sorunlar yaşamaktadır.

Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bazı belediyelerimiz, yetkisi olmadığı halde çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu Meclis tatil olmadan önce hazırlamıştık ama yetişmedi. Hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak tamamladık. Bunu Meclis gündemine getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."

Karaismailoğlu, teklifin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıkladı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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14 Mar 2024 - 03:35 - Gündem

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