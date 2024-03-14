Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından yayınlanan yönetmeli değişikliğinde "Ekmek ve simit fiyatı sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından ardından Birlik tarafından onaylanır.” denildi.

Bakanlığın fiyatlara olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve olumlu görüşün alınmasından sonra onaylayacak.



Yönetmelik 14 Mart 2024 tarihi ile Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Kaynak: Kamu Son Haber