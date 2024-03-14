- Ekonomi

Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem başlıyor. Fiyatlar, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasının ardından Birlik tarafından onaylanacak.

Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından yayınlanan yönetmeli değişikliğinde "Ekmek ve simit fiyatı sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından ardından Birlik tarafından onaylanır.” denildi.

Bakanlığın fiyatlara olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve olumlu görüşün alınmasından sonra onaylayacak.


Yönetmelik 14 Mart 2024 tarihi ile Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Kaynak: Kamu Son Haber
# sonra, ilgili, Mart, türkiye, Belediye, Esnaf, Sanayi

14 Mar 2024 - 03:30 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak... mask
Fırınlarda yönetmelik değişti: Artık bu yöntemle zam yapılacak...
İyi Partili ekonomist "Panikle Landra'ya uçtular" dedi: Gizli toplantıda neler oldu? mask
İyi Partili ekonomist "Panikle Landra'ya uçtular" dedi: Gizli toplantıda neler oldu?
Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler cuma günü başlıyor mask
Hesaplarınızı kontrol edin; ödemeler cuma günü başlıyor
Dünyanın en iyi otelleri seçildi: Antalya zirvede mask
Dünyanın en iyi otelleri seçildi: Antalya zirvede
Ehliyet sahiplerine flaş uyarı: 15 TL için 12.978 TL ceza ödemeyin! Zaman bitiyor mask
Ehliyet sahiplerine flaş uyarı: 15 TL için 12.978 TL ceza ödemeyin! Zaman bitiyor
Dolar ve euro zirveye demir attı! Piyasalar durulmuyor mask
Dolar ve euro zirveye demir attı! Piyasalar durulmuyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber