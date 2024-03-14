İyi Partili ekonomist "Panikle Landra'ya uçtular" dedi: Gizli toplantıda neler oldu?

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından Merkez Bankası’yla ilgili herkesi şok edecek bir görüş ortaya attı.

Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabı X’den, Merkez Bankası’ndaki üst düzey isimlerin gizlice Londra’ya giderek yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını iddia ederek şunları söyledi,

“MERKEZ BANKASI’NDA ÜST DÜZEY İSİMLER LONDRA’YA GİDİP YABANCI BİR BANKANIN MÜŞTERİLERİ İLE KAPALI TOPLANTILAR YAPTIĞINI ÖĞRENDİM”

“Anlaşılan o ki, son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası yöneticilerini de telaşlandırmış durumda.

Merkez Bankası’nda üst düzey isimler Londra’ya gidip yabancı bir bankanın müşterileriyle kapalı toplantılar yaptığını öğrendim. Bu MB ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Var olan sorunlara kısa sürede çözüm üretmek için yapılan bu hamleler yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar.

“MERKEZ BANKASI YÖNETİCİLERİNİN ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DOĞRULARI YAPMASINI TAVSİYE EDERİM”

Merkez Bankası yöneticilerinin bunun yerine ivedilikle şeffaf bir şekilde doğruları yapmasını tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi devlet yönetmek, üst düzey kamu görevinde olmak ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Maalesef bundan çok uzaktayız.”

Kaynak: Kamu Son Haber