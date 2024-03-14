Taraftarlara çağrı

16 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Kayserispor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Alanyasporlu futbolcular "Bu önemli mücadelede tüm taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. Ligde 3'te 3 yapmak için herkesi Oba Stadyumu'na davet ediyoruz" dediler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ