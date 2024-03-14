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Taraftarlara çağrı

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CORENDON Alanyasporlu futbolcular, turuncu yeşilli taraftarlara çağrıda bulunarak kritik Kayserispor maçına davet ettiler.

Taraftarlara çağrı mask
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16 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Kayserispor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Alanyasporlu futbolcular "Bu önemli mücadelede tüm taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. Ligde 3'te 3 yapmak için herkesi Oba Stadyumu'na davet ediyoruz" dediler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ
# Saat, Mart, günü

14 Mar 2024 - 03:05 - Spor

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