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'Basit numaralar'

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Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Oğuz Aydın için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Haberi duyan sporseverler, "Asparagas haberden öteye gidemez. İki hafta sonra oynanacak olan Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi oyuncunun aklını karıştırmak için yapılmış" dediler

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CORENDON Alanyaspor forması ile Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 gol kaydeden başarılı futbolcu Oğuz Aydın için Galatasaray'ın devrede olduğunu iddia edildi. Haber sitelerinde kısa sürede çok sayıda paylaşım alan haber için "Asparagas" diyen sporseverler, "Alanyaspor ligde 2 hafta sonra Galatasaray'ı ağırlayacak. Oyuncunun aklını karıştırmaktan başka bir şey değil. Kesinlikle asparagas bir haber" yorumları yaptılar.

12 GOLE DİREKT KATKI

Bucaspor altyapısından yetişen Oğuz Aydın, 2021 yılında yaklaşık 250 bin Euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon genelde oyuna sonradan giren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ilk 11'de yer almayı başardı. Oğuz Aydın bu sezon şu ana kadar 30 maçta 7 gol atıp 5 asist yaparak 12 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY DEVREDE


Fanatik'te yer alan habere göre; Alanyaspor'un parlayan yıldızı için Galatasaray devreye girdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve sarı kırmızılı yönetimin, oyuncunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçeceği bildirildi. Sezon sonunda Oğuz'un çok fazla talibinin olacağını düşünen yönetimin, yaz transfer dönemi başlamadan önce hem futbolcu hem de Alanyaspor ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun, Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MART AYINDA TAVAN YAPTI


Yetenekleri ile dikkat çeken Oğuz Aydın, son dönemde performansını iyice artırdı. 4 Mart'ta iç sahada Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada rakip filelere 2 gol atan yıldız futbolcu, Sivasspor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette de önemli bir pay sahibiydi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 79. dakikada attığı golle zorlu deplasmanda takımına galibiyeti getirdi. Toygar DİM

'Basit numaralar'

Kaynak: Spor SERVİSİ

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14 Mar 2024 - 03:01 - Spor

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