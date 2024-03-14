Alanya'da 10 araç trafikten men edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 118 araç kontrol edildi. 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 TL cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs ise yakalandı. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.