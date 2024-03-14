- Asayiş

Alanya'da 10 araç trafikten men edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA’DA jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 lira para cezası kesildi.

Alanya'da 10 araç trafikten men edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 118 araç kontrol edildi. 221 araç ve sürücüsüne 330 bin 750 TL cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs ise yakalandı. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
# araç, Alanya, Jandarma, Mart

14 Mar 2024 - 02:59 - Asayiş

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da 10 araç trafikten men edildi mask
Alanya'da 10 araç trafikten men edildi
Yaşlı kadının kahvesine ilaç atıp cinsel saldırıda bulundular mask
Yaşlı kadının kahvesine ilaç atıp cinsel saldırıda bulundular
Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu mask
Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu
1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü mask
1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü
Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada mask
Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada
Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu mask
Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber