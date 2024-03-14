Antalya BŞB Alanya'da iftar sofrası kurdu

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. İftar öncesi yapılan yemek dağıtımında 1000 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini bekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek.



ALANYA VE MANAVGAT'TA DA İFTAR YEMEĞİ İKRAMI



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Alanya ve Manavgat’ta da iftar sofrası kurdu. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu’nda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılacak. Gerek ihtiyaç sahibi, gerekse iş çıkışı evinde yemek yapmaya zamanı olmayan vatandaşlar iftar sofrasına akın etti. Ramazan’ın ilk iftar sofrasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar sofrası Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara açık olacak.



RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İLGİYLE İZLENDİ



Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan’da Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan ayının ilk gün etkinliği Hacivat-Karagöz oyunu ile başladı. Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Geleneksel gölge oyununu çocuklar ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Gölge oyununun ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti, İlahiler ve Tasavvuf Müziği Konseri düzenlendi. Etkinliklere katılan ve Ramazan nostaljisi yaşayan Antalyalılar alanda kurulan Ramazan Çarşısını da gezerek stantlardan alışveriş yaptı. Karaalioğlu Parkı içerisinde vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi