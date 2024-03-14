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Belediye meclisi üyesi Zavlak'tan 'Yücel' mesajı

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Meclis Üyesi ve CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Nazmi Zavlak, Alanya Belediyesi’nin Adem Murat Yücel başkanlığındaki son meclisinde Yücel’e çiçek takdim etmişti.

Belediye meclisi üyesi Zavlak'tan 'Yücel' mesajı mask
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zavlak, " Belediye Meclis Üyeliği görevinde beraber çalıştığımız Sayın Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, meclis toplantımızda son gününün anısına bu kez çiçek takdim ettik.
Alanya Belediyesi'ne bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edip, bundan sonraki iş hayatında kendisine başarılar diledik" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Son, Belediye, yücel

14 Mar 2024 - 02:47 - Siyaset

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