Belediye meclisi üyesi Zavlak'tan 'Yücel' mesajı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zavlak, " Belediye Meclis Üyeliği görevinde beraber çalıştığımız Sayın Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, meclis toplantımızda son gününün anısına bu kez çiçek takdim ettik.

Alanya Belediyesi'ne bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edip, bundan sonraki iş hayatında kendisine başarılar diledik" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi