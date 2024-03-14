CHP lideri Özel Alanya'ya geliyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'e destek vermek üzere Alanya'ya gelecek.
Genel Başkan Özgür Özel, 18 Mart Pazartesi günü geleceği Alanya'da saat 15.00'de Alanya Belediyesi binası arkasında miting yapacak. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 18 Mart Pazartesi günkü mitinge tüm Alanya halkını davet etti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.