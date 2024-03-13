İftarda korkutan olay! Binada çökme meydana geldi

Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren 5 katlı binanın yıkımının yapıldığı sırasında çökme meydana geldi. Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın çevresine şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

'PANİK YAŞANDI'

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Binanın birini yıkmıştık, diğerine başladık. Mesai bitimine doğru binanın bir kısmını yıkmıştık o şekilde bırakamazdık. Belediyenin bize vermiş olduğu ruhsata göre yıkımını gerçekleştirdik. Yıkım sırasında bina etrafında bulunan saclar sokağa devrildi. Sokağı biz tedbir amaçlı kapatmıştık, saatin geç olması, aynı zamanda iftar vakti olması dolayısı ile vatandaşlarımız panik yaptı. Herhangi bir can ya da mal kaybı yok. Sadece saclarımız zarar gördü“ dedi. Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Dünden beri uğraşıyoruz yıkım saati ne zaman? Önce saat 19.00 dediler, sonra 19.30 oldu. Ardından saat 20.00'da bu olay oldu. Biz yıkım olacağını biliyorduk, ne zarar verdiklerine bakacağız" diye konuştu

Kaynak: DHA