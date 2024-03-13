Ünlü oyuncu kansere yakalandı; 4 ameliyat geçirdi

ABD’li ünlü oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından sevenlerine kötü haber açıklayarak meme kanserine yakalandığını söyledi. Kanserin hızlı bir şekilde yayılan bir tür olduğunu ifade etti. Bu kötü haber sevenleri üzdü.
Munn son 10 ay içerisinde dört farklı ameliyat geçirdiğini, bu ameliyatlardan ikisinin mastektomi olduğunu belirten oyuncu, haberi duyurmadan önce “hastalığın en zor kısımlarını atlatmak istediğini” belirtti. Munn, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım" diye yazdı.
The Newsroom, Magic Mike, Iron Man 2 ve X-Men: Apocalypse gibi filmlerde oynayan oyuncu, paylaştığı mesajda komedyen eşi John Mulaney’e de teşekkür etti.Munn ile Mulaney çiftinin Malcolm Hiệp isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.