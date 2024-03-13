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Ünlü oyuncu kansere yakalandı; 4 ameliyat geçirdi

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ABD'li ünlü oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandı. 10 ay içerisinde kanser sebebiyle 4 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu kansere yakalandı; 4 ameliyat geçirdi mask
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ABD’li ünlü oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından sevenlerine kötü haber açıklayarak meme kanserine yakalandığını söyledi. Kanserin hızlı bir şekilde yayılan bir tür olduğunu ifade etti. Bu kötü haber sevenleri üzdü. 

Munn son 10 ay içerisinde dört farklı ameliyat geçirdiğini, bu ameliyatlardan ikisinin mastektomi olduğunu belirten oyuncu, haberi duyurmadan önce “hastalığın en zor kısımlarını atlatmak istediğini” belirtti. Munn, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım" diye yazdı.

The Newsroom, Magic Mike, Iron Man 2 ve X-Men: Apocalypse gibi filmlerde oynayan oyuncu, paylaştığı mesajda komedyen eşi John Mulaney’e de teşekkür etti.Munn ile Mulaney çiftinin Malcolm Hiệp isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Mar 2024 - 23:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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