- Asayiş

Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), birlikte yaşadığı kardeşi Ali K.'yı (32) çıkan tartışmada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı mask
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Psikolojik sorunları olan Süleyman K. ile birlikte yaşadığı kardeşi Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Süleyman K., kardeşi Ali K.’yı bıçakla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ali K. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.  Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise Süleyman K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA
# Polis

13 Mar 2024 - 23:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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