Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı

Psikolojik sorunları olan Süleyman K. ile birlikte yaşadığı kardeşi Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Süleyman K., kardeşi Ali K.’yı bıçakla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ali K. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise Süleyman K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA