Psikolojik sorunlar yaşayan adam, kardeşine bıçakla saldırdı

Psikolojik sorunları olan Süleyman K. ile birlikte yaşadığı kardeşi Ali K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Süleyman K., kardeşi Ali K.’yı bıçakla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ali K. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise Süleyman K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.