13 Mar 2024 - 22:48- Gündem G:

Antalya'yı dolu vurdu!

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Antalya'nın merkez ilçelerinde meydana gelen dolu yağışı, trafikte aksamalara ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Antalya'yı dolu vurdu!
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Antalya'da dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın merkez ilçelerinde dolu trafikte aksamalara neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Ani başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Dolu nedeniyle bazı seralar ile ekili, dikili alanlarda da zarar oluştu.

Öte yandan, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında ise hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşması nedeniyle herhangi bir hasara neden olmayan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA
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13 Mar 2024 - 22:48 AA Antalya- Gündem

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