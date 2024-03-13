4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı

4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA