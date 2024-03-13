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4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi Remziye Dayan (46) yaralandı.

4 yaşındaki çocuğun evine getirdiği cisim patladı mask
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4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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13 Mar 2024 - 22:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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