Alanya'daki feci kaza kameraya yansıdı! 7 kişi yaralandı

Alanya'da iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
A.K'nin kullandığı 07 BEF 519 plakalı kamyonet, Türkler Mahallesi D-400 karayolunda, otel çalışanlarının bulunduğu S.D. yönetimindeki 07 HKG plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada yan yatan minibüsteki 7 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.