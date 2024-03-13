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Antalyaspor'a FIFA'dan kötü haber

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Üç dönem transfer yasağı bulunan Antalyaspor'a, FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Üç dönem olan transfer yasağı süresize çevrildi.

Antalyaspor'a FIFA'dan kötü haber mask
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Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı FIFA tarafından süresize çevrildi. Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağı, kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürecek.

'ÇOK CİDDİ RAKAMLAR DEĞİL'


Devre arası transfer döneminde transfer yapamayan tek takım olan Antalyaspor'da Sinan Boztepe, transfer yasağıyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yaparak, "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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13 Mar 2024 - 22:23 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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