Antalyaspor'a FIFA'dan kötü haber

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı FIFA tarafından süresize çevrildi. Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağı, kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürecek.

'ÇOK CİDDİ RAKAMLAR DEĞİL'



Devre arası transfer döneminde transfer yapamayan tek takım olan Antalyaspor'da Sinan Boztepe, transfer yasağıyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yaparak, "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi