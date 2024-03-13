13 Mar 2024 - 22:13- Asayiş G:

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'nın Ereğli ilçesinde Gökhan D. (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni 15 yaşındaki A.D. tarafından tabanca vurularak öldürüldü.

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk, amcasını öldürdü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

A.D., amcası Gökhan D. ile iddiaya göre ailesiyle aralarında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., amcası Gökhan D.'ye tabancayla ateş etti. Gökhan D. kanlar içinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA
# etti, sağlık, Jandarma, arazi

13 Mar 2024 - 22:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yaşlı kadının kahvesine ilaç atıp cinsel saldırıda bulundular mask
Yaşlı kadının kahvesine ilaç atıp cinsel saldırıda bulundular
Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu mask
Küçük kız otomobilin altında kaldı; ikinci kattan atlayan vatandaş yardıma koştu
1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü mask
1 buçuk TL kavgası kamerada: Yaşlı adamı acımasızca dövdü
Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada mask
Görenleri dehşete düşüren nişanlı şiddeti kamerada
Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu mask
Alanya'da kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu
6 yaşındaki Elif'in ölümünde istenen ceza belli oldu: Babaanne, hala ve amca... mask
6 yaşındaki Elif'in ölümünde istenen ceza belli oldu: Babaanne, hala ve amca...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber