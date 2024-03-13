- Asayiş

Feci kaza! Boru döşeyen işçi toprak altında kaldı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sulama hattına boru döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 24 yaşındaki F.A., hayatını kaybetti.

Feci kaza! Boru döşeyen işçi toprak altında kaldı mask
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İş makinesiyle açılan kanalda çalışanların su tahliye borularını döşediği sırada toprak kayması oldu. Yaklaşık 5 metrelik hat içinde çalışmakta olan F.A. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu F.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, sağlık, Jandarma, toprak kayması

13 Mar 2024 - 21:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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