Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi

Isparta'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden İbrahim Pekcan idaresindeki 32 AEC 112 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.