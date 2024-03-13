13 Mar 2024 - 22:02- Gündem G:

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Isparta'da kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Isparta'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden İbrahim Pekcan idaresindeki 32 AEC 112 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
# devrildi, Isparta, işçi servisi, kaza, acil, Bir, Gelen, sağlık

13 Mar 2024 - 22:02 AA Isparta- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi
Alanya'da feci kaza! Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
Alanya'da feci kaza! Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da denizde hortum çıktı mask
Antalya'da denizde hortum çıktı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı mask
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak mask
Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber