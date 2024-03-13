13 Mar 2024 - 21:54- Gündem G:

Son dakika! Alanya'da 17 yaşındaki genç kız motosiklet kurbanı oldu

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Alanya'da feci kaza yaşandı. 17 yaşındaki genç kızın kullandığı motosiklet ise kamyon kavşakta çarpıştı. Ağır yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika! Alanya'da 17 yaşındaki genç kız motosiklet kurbanı oldu mask
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Alanya’da yaşanan feci kazada motosiklet sürücüsü genç kız hayatının baharında canından oldu. Payallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada 17 yaşındaki Didem Nur Güvenç'in  kullandığı 07 ACM 791 plakalı motosiklet ile T.Ü. (65) yönetimindeki kamyon kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle genç kız yola savruldu. Yaşanan korkunç kazanın ardından hemen sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. 

Kötü haberi alan yakınları hastanede ayakta durmakta zorlandı. 17 yaşındaki genç kızın ehliyetsiz bir şekilde motosikleti kullandığı tahmin ediliyor. Feci kaza ardından kamyon sürücüsü T.Ü. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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13 Mar 2024 - 21:54 AA Antalya- Gündem

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