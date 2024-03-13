Antalya'da denizde hortum çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Kemer ilçesi yolu üzerinde, akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. O sırada yoldan geçmekte olan Tuncay Peker adlı vatandaş, denizdeki hortumu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tuncay Peker, "Güzel bir doğa olayı. Yakından görmek ve çekmek güzeldi" dedi. Hortum, saniyeler içerisinde denizde kayboldu.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.