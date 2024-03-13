Antalya'da denizde hortum çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi yolu üzerinde, akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. O sırada yoldan geçmekte olan Tuncay Peker adlı vatandaş, denizdeki hortumu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tuncay Peker, "Güzel bir doğa olayı. Yakından görmek ve çekmek güzeldi" dedi. Hortum, saniyeler içerisinde denizde kayboldu.

Kaynak: DHA