13 Mar 2024 - 21:34- Dünya G:

Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular

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ABD'de ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen iki polis, 15 yaşındaki Ryan Gainer'i ateş ederek öldürdü.

Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular mask
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Reuters'ya yer alan habere göre, Ryan Gainer isimli çocuk, 8 Mart Cuma günü öğlen saatlerinde Apple Valley'de polis tarafından vurularak öldürüldü. Aile, kriz yaşayan çocukları için 911 arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve iki polis geldi ve çocuğa ateş açtıklar.

POLİSLERİ GÖRÜNCE SALDIRMAYA BAŞLADI

Avukat Lacy, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, çocuğun anne-babasının ev işlerini bitirene kadar video oyunu oynamasına ya da müzik dinlemesine izin vermediğini, bunun Gainer'i kızdırdığını, olayın da böyle başladığını anlattı. Çocuk sonrasında sakinleşse de polisleri gelmesiyle tekrar sinirlenmiş ve polislere doğru koşarak saldırmaya çalıştığını aktardı.

HAYATI KURTARILABİLİRDİ


Yayınlanan görüntülerde ise polislerin çocuğa ateş ettiği anlar yer almadı. Yetkililer yaralanan Gainer'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Gainer üzerinde yapılan otopsi tamamlanırken, Avukat Lacy, çocuğun cesedini inceleyen bir tıp uzmanının çocuğun kusmuğuyla boğulduğunu söylediğini anlattı. Avukat, o anda yapılacak tıbbi bir yardımın çocuğun hayatını kurtarabileceğini söyledi. 

'SİYAH HAYATLAR ÖNEMLİDİR'

'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketi de dün bir açıklama yaparak polislerin derhal görevden alınmasını ve olaydan 'sorumlu tutulmasını' talep etti. Hareket, tüm kamera görüntüleri ile olayla ilgili tüm belgelerin de paylaşılmasını istedi. 'Siyah Hayatlar Önemlidir', Gainer'in ölümünün polisin bireylere, özellikle de azınlıklara yönelik haksız ölümcül şiddet kullanımıyla ilgili devam eden bir soruna işaret ettiğini vurguladı. 

Kaynak: REUTERS

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13 Mar 2024 - 21:34 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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