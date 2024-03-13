Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu

Samsun'da şaşırtan bir olay yaşandı. Alkollü içeceklere yapılan zam sonrasında ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar kendilerine tehlikeli alternatifler üretmeye başlıyor. Bu olaylardan birinde de alkol yerine bir vatandaş kolonya içmek istedi ama hayatına mal oldu.

KOLONYA İÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Durumu fark eden yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi