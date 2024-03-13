Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu

Samsun'da şaşırtan bir olay yaşandı. Alkollü içeceklere yapılan zam sonrasında ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar kendilerine tehlikeli alternatifler üretmeye başlıyor. Bu olaylardan birinde de alkol yerine bir vatandaş kolonya içmek istedi ama hayatına mal oldu.
KOLONYA İÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Durumu fark eden yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.