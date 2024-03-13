- Asayiş

Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu

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Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlenen şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu da oldu. Kolonya yüzünden canından oldu mask
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Samsun'da şaşırtan bir olay yaşandı. Alkollü içeceklere yapılan zam sonrasında ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar kendilerine tehlikeli alternatifler üretmeye başlıyor. Bu olaylardan birinde de alkol yerine bir vatandaş kolonya içmek istedi ama hayatına mal oldu.

KOLONYA İÇTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Durumu fark eden yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, devam, ilgili

13 Mar 2024 - 21:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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