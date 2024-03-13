Sahilde şoke eden manzara; cansız halde onlarca bulundu

Giresun’un Bulancak ilçe Pazarsuyu deresinin döküldüğü sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında çok sayıda köpeğin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sahil kenarında temizlik çalışması başlattı. Köpeklerin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA