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Sahilde şoke eden manzara; cansız halde onlarca bulundu

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Giresun'un Bulancak ilçe sahilinde çok sayıda ölü köpek bulundu. Köpekleri ölümünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Sahilde şoke eden manzara; cansız halde onlarca bulundu mask
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Giresun’un Bulancak ilçe Pazarsuyu deresinin döküldüğü sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında çok sayıda köpeğin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sahil kenarında temizlik çalışması başlattı. Köpeklerin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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13 Mar 2024 - 21:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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