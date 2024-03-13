Balıkçı teknesi alabora oldu; denizde can pazarı

Pakistan'da 5 Mart'ta Karaçi kenti açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle teknenin alabora olması sonucu kaybolan 14 balıkçının cesedine ulaşıldı.The Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da yetkililer, 5 Mart'tan bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

14 BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada kaybolan 14 balıkçının cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alabora faciasının yaşandığı teknede 45 balıkçı bulunuyordu ve 31'i kurtarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi