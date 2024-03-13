Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Gökhan D. (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni 15 yaşındaki A.D. tarafından tabanca vurularak öldürüldü.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çimencik Mahallesinde meydana geldi. A.D., amcası Gökhan D. ile iddiaya göre ailesiyle aralarında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., amcası Gökhan D.'ye tabancayla ateş etti. Gökhan D. kanlar içinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA