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Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki 6 bin 615 ticari taksiye ücretsiz şekilde kamera sistemi takmayı planlıyor. Teklifin 15 Mart 2024 Cuma günü olan Devam Meclisi'nde görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor.

Antalya ve Alanya'da yeni dönem; karar cuma günü çıkacak mask
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Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de bir taksicinin öldürülmesi olayının ardından taksilere kamera sistemi kurulması hız kazandı. Antalya’da da sistem kurulması için yüksek ücretler istendiği iddiaları üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi taksi esnafına ücretsiz sistem kurulacağını açıkladı.

CUMA GÜNÜ KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

11 Mart 2024 Pazartesi günü yapılan Mart ayı meclisinde 69. gündem maddesinde yer alan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın teklifi Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Kararın 15 Mart 2024 Cuma günü yapılacak olan devam meclisinde çıkması bekleniyor. Teklifin raporunda ise şehirdeki turistlerin güvenle kullanımı, taksi esnafının güvenliği taşınmas ve trafikte can güvenliğinin sağlanması sebebiyle güvenlik sistemi kurulma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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13 Mar 2024 - 20:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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