Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sulama hattına boru döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 24 yaşındaki F.A., hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle açılan kanalda çalışanların su tahliye borularını döşediği sırada toprak kayması oldu. Yaklaşık 5 metrelik hat içinde çalışmakta olan F.A. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu F.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. F.A.'nın cansız bedeni otopsi için Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.