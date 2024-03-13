13 Mar 2024 - 20:52- Gündem G:

Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı

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Kayseri'de su borusu döşenirken toprak kayması meydana geldi. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi.

Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı mask
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı
Feci olay! Boru döşerken toprak altında kaldı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sulama hattına boru döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 24 yaşındaki F.A., hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle açılan kanalda çalışanların su tahliye borularını döşediği sırada toprak kayması oldu. Yaklaşık 5 metrelik hat içinde çalışmakta olan F.A. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu F.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. F.A.'nın cansız bedeni otopsi için Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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13 Mar 2024 - 20:52 DHA Kayseri- Gündem

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