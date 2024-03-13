Antalya ve Alanya'da fiyatlar 2 bin lirayı geçti; vatandaş hayalini bile kuramaz oldu

Ekonomik kriz her sektörde zamlarla kendini hissettiriyor. Vatandaş artık geçinmekte zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Eskiden bir senenin yorgunluğunu atmak için tatil dört gözle beklenir, şimdiden planlar yapılmaya başlanırdı. Ama artık vatandaşlar konaklama fiyatlarına gelen zammı korku dolu gözlerle öğrenmeyi bekliyor.
ANTALYA'DA 2.1 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıla oranla konaklama fiyatlarına yüzde 140 zam geldi. Antalya'da otel geceleme fiyatı ortalama 2,1 bin TL’ye yükseldi. İstanbul otel fiyatları da 3,2 bin TL’yi geride bıraktı. Diğer şehirlerde 1,0-1,7 bin TL dolayında seyrediyor.Yaz sezonunda fiyatların biraz daha artacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.