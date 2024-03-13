- Eğitim

O tarihte eğitime bir gün ara verileceği açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

O tarihte eğitime bir gün ara verileceği açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi. 

Kaynak: DHA
# Bir, GÜN, Mart, günü, eğitim, Çanakkale

13 Mar 2024 - 19:55 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yedibilim Koleji Dilvarda ile tanıştı mask
Yedibilim Koleji Dilvarda ile tanıştı
'Binlerce öğrenci kariyer için ilk adımlarını attı' mask
'Binlerce öğrenci kariyer için ilk adımlarını attı'
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası dergide yayımlandı mask
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası dergide yayımlandı
Öğrenciler GES’i keşfetti mask
Öğrenciler GES’i keşfetti
Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek mask
Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek
ALKÜ iş dünyasını dinledi mask
ALKÜ iş dünyasını dinledi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber