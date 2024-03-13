Oyuncu Hande Doğandemir, Murat Ceylan için Dominik'te

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da önce yarışmacı olarak şöhreti yakalayan, son yıllarda ise sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor.
2,5 aydır fenomen yarışmanın çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nde olan Murat Ceylan, son olarak 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Hande Doğandemir ile paylaşım yaptı.
Şezlongta Hande Doğandemir'le poz veren Survivor'ın başarılı sunucusu, Instagram gönderisine 38 yaşındaki oyuncuyu da etiketleyerek, "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu düştü.
Daha sonra Doğandemir'le yemeğe çıkan ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise "Devamlı yiyor" mesajı ile güzel oyuncuya esprili bir göndermede bulundu. Doğandemir'in yemek sırasında neşeli hali dikkat çekti.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.