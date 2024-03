Hafif ticari araçla at arabası çarpıştı: 1 ölü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı at arabasının sürücüsü Hakkı Eğe (51) hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahurda ramazan davulu çalan Hakkı Eğe, daha sonra taşımacılık yapmak üzere at arabasıyla Acarlar Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne gitmek üzere yola çıktı. Eğe’nin kullandığı at arabasına arkasından gelen Emre Gökal yönetimindeki 09 UH 773 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle at arabası kullanılamaz hale gelirken, Hakkı Eğe ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Eğe ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eğe, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. At ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Gözaltına alınan sürücüsü Gökal, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Eğe’nin cenazesi ise toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hafif ticari aracın at arabasına arkadan çarpma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın çarpmasıyla Hakkı Eğe’nin savrularak at arabasının önüne doğru düşüp, yaralanması ve atın yere yığılması yer alıyor.

