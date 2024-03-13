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Almanlar, Antalya ve Alanya'yı çok sevdi; rezervasyonlar dolmaya başladı

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Almanların Türkiye'ye olan sevgisi sıralamada Antalya ve Alanya'yı zirveye taşıdı.Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların Türkiye rezervasyonlarında 'ı aşan bir artış olduğunu açıkladı.

Almanlar, Antalya ve Alanya'yı çok sevdi; rezervasyonlar dolmaya başladı mask
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Almanların Türkiye’ye olan ilgisi her geçen gün artıyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40’ı geçtiğini söyledi. Bu artışın en büyük nedeni olarak ise Türkiye’nin her şey dahil ürünler sunan destinasyonlar arasında bir numara olması ve fiyat performansı ile hizmet kalitesinin yüksek olması gösterildi. 

ALMANLARIN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ayrıca kültürel açıdan da Türkiye'nin çekiciliği rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor. Hedeflenen ise şu an için yüzde 40'ı geçen rezervasyonların artmaya devam etmesi ve potansiyel müşterileri yakalamak. Almanlar Türkiye'nin turizmde çok iyi noktada olduğunu ve Antalya ile Alanya'nın en sık tercih edilen tatil yerlerinden olduğunu açıkladılar. 



Kaynak: Haber Merkezi

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13 Mar 2024 - 19:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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