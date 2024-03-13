Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar

Nijerya'nın şeriatla yönetilen eyaletlerinden Kano'da, 'Hisbah' olarak bilinen şeriat polisi oruç tutmadıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı. BBC'nin haberine göre, yemek yerken yakalanan 10 erkek 1 kadın, ' bir daha kasten oruç tutmamazlık yapmayacaklarına dair' yemin ettikten sonra serbest bırakıldı.Oruç tutmayanların tespit edilmesi için kalabalık alanlarda polis devriyelerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: BBC