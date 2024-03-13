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Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar

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Nijerya'nın şeriatla yönetilen Kano eyaletinde Hisbah' olarak bilinen şeriat polisi, 11 kişiyi oruç tutmadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar mask
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Nijerya'nın şeriatla yönetilen eyaletlerinden Kano'da, 'Hisbah' olarak bilinen şeriat polisi oruç tutmadıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı. BBC'nin haberine göre, yemek yerken yakalanan 10 erkek 1 kadın, ' bir daha kasten oruç tutmamazlık yapmayacaklarına dair' yemin ettikten sonra serbest bırakıldı.Oruç tutmayanların tespit edilmesi için kalabalık alanlarda polis devriyelerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: BBC
# Bir, Kadın, sonra, Polis

13 Mar 2024 - 18:53 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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