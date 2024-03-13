Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar

Nijerya'nın şeriatla yönetilen eyaletlerinden Kano'da, 'Hisbah' olarak bilinen şeriat polisi oruç tutmadıkları gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına aldı. BBC'nin haberine göre, yemek yerken yakalanan 10 erkek 1 kadın, ' bir daha kasten oruç tutmamazlık yapmayacaklarına dair' yemin ettikten sonra serbest bırakıldı.Oruç tutmayanların tespit edilmesi için kalabalık alanlarda polis devriyelerinin yapıldığı belirtildi.
Kaynak: BBC
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.