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Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Bu kediye sakın dokunmayın

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Japonya'da bir kaplama fabrikasında kimyasallarla dolu tanka bir kedi düştü. Korkunç olay güvenlik kameralarında ortaya çıktı. Yetkililer vatandaşları kediye dokunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Bu kediye sakın dokunmayın mask
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Japonya’nın Fukuyama şehrinde bir kedi kaplama fabrikasında kimyasallarla dolu bir tanka düştü. Zeminde sarı pati izlerini gören bir işçi sayesinde durum farkedildi. Ardından güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Kayıtlarda kedinin tanka düştüğü ardından ise çıkarak ortadan kaybolduğu görüldü. 

'UZAK DUR'UN UYARISI

Fukuyama'daki yetkililer, halktan hayvandan uzak durmasını ve gördükleri herhangi bir şeyi polise bildirmelerini istedi."Anormal görünen bir kediye dokunmamaları" konusunda uyarılan halka hayvanın olay sonucunda ölmüş olabileceğini de ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# ifade, Bir

13 Mar 2024 - 18:46 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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