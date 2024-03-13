Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Bu kediye sakın dokunmayın

Japonya’nın Fukuyama şehrinde bir kedi kaplama fabrikasında kimyasallarla dolu bir tanka düştü. Zeminde sarı pati izlerini gören bir işçi sayesinde durum farkedildi. Ardından güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Kayıtlarda kedinin tanka düştüğü ardından ise çıkarak ortadan kaybolduğu görüldü.
'UZAK DUR'UN UYARISI
Fukuyama'daki yetkililer, halktan hayvandan uzak durmasını ve gördükleri herhangi bir şeyi polise bildirmelerini istedi."Anormal görünen bir kediye dokunmamaları" konusunda uyarılan halka hayvanın olay sonucunda ölmüş olabileceğini de ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.