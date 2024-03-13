13 Mar 2024 - 18:48- Gündem G:

Antalya'da feci olay! Amatör balıkçı elektrik akımına kapıldı

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Serik'te amatör balıkçının oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Balıkçı yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci olay! Amatör balıkçı elektrik akımına kapıldı mask
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Antalya'nın Serik ilçesinde oltası yüksek gerilim hattına takılan 41 yaşındaki amatör balıkçı, hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay nehri kenarına balık tutmaya giden Hüseyin Demir'in (41) oltası yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Demir, ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde sevk edilen Demir, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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13 Mar 2024 - 18:48 AA Antalya- Gündem

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