Antalya'da feci olay! Amatör balıkçı elektrik akımına kapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde oltası yüksek gerilim hattına takılan 41 yaşındaki amatör balıkçı, hayatını kaybetti.
Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay nehri kenarına balık tutmaya giden Hüseyin Demir'in (41) oltası yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Demir, ağır yaralandı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde sevk edilen Demir, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.