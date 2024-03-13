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Balıkesir'de deprem

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Balıkesir'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,2 kilometre olarak ölçüldü.

13 Mar 2024 - 18:31 - Gündem

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