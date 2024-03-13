13 Mar 2024 - 18:08- Magazin G:

Yargı'dan kan donduran sahne! 4 kişinin tecavüzüne...

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Fenomen dizi Yargı'da Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yargı'dan kan donduran sahne! 4 kişinin tecavüzüne... mask
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Kanal D'nin dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizisi Yargı her bölümüyle büyük ses getiriyor. Dizinin son bölümüne Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin başına gelenler damga vurmuştu.

TECAVÜZ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Eren Komiser'in kızı Tuğçe bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtarmış ama kendi serserilerin eline düşmüştü.

KAN DONDURAN SÖZLER

Arkadan birinin ona vurmasıyla yere düşüp bayılan Tuğçe'yi serseriler 'Afiyet olsun' diyerek sürüklemiş bu konuşmalar tecavüze uğradığını düşündürmüştü.

Yeni bölüm fragmanında Eren komiserin yakarışları ve Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü herkesi korkuttu.

Eren'in "Parçalamışlar kızımı Ilgaz" sözleri ve tüm yaşananlar Tuğçe'nin öldürüldüğü ihtimalini akıllara getirdi.

Dizideki bu sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O SAHNELERE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; ' Kadın polise tecavüz sahnesi yazmak hiç olmadı', 'Bu ne şimdi neden yani? Neden böyle bir sahne', 'İzlerken kanım dondu' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET

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13 Mar 2024 - 18:08 - Magazin

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