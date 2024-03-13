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Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın ceza belli oldu

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İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi. Keloğlan, 'Kasten hayvan öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın ceza belli oldu mask
Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın ceza belli oldu
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Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatta salonda hazır bulundu. Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

'BEN SUÇ MAKİNESİ DEĞİLİM'

Söz hakkı verilmesi üzerine İbrahim Keloğlan, “Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi.

Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler" 

'ALACAĞIM HİÇ BİR CEZANIN YAŞADIKLARIMIN YANINDA ÖNEMİ YOKTUR'

Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen Keloğlan, "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım" ifadelerini kullandı.

2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın ceza belli oldu

Kaynak: DHA

# Bir, sonra, devam, ceza, İstanbul, Karar

13 Mar 2024 - 18:05 - Gündem

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