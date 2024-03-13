13 Mar 2024 - 17:49- Sağlık G:

Bakan Koca'dan flaş MHRS açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz'' dedi.

Bakan Koca'dan flaş MHRS açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de esnaf ziyaretinin ardından gittiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ile ilgili sorunlar olduğunu belirterek, başka hastaların haklarının gasbedildiğine dikkat çekti.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"MHRS ile ilgili sorunlarımız var. Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor.

Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız.

500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz."

'UZMAN HEKİM SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK'

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

# Fahrettin Koca, Bakan, açıklama, sağlık, Atatürk, Bir, ilgili, türkiye, Olacak, Esnaf

13 Mar 2024 - 17:49 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Küçük mavi hapların öyle bir yararı bulundu ki... Sadece cinsel bozukluk için değil... mask
Küçük mavi hapların öyle bir yararı bulundu ki... Sadece cinsel bozukluk için değil...
Akciğer kanserinin en önemli sebebi ortaya çıktı mask
Akciğer kanserinin en önemli sebebi ortaya çıktı
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı... mask
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı...
Anatolia Hospital’dan ALGC üyelerine indirimli sağlık hizmeti mask
Anatolia Hospital’dan ALGC üyelerine indirimli sağlık hizmeti
Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı mask
Yeni salgın tehlikesi Türkiye sınırına dayandı
İşte çağımızın hastalığı... Kadınlarda görülme oranı 2 kat daha fazla mask
İşte çağımızın hastalığı... Kadınlarda görülme oranı 2 kat daha fazla
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber