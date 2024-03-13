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Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan albümün gelmesine az kaldığını söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber mask
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılardan biri olan Tarkan son paylaşımda sevenlerine müjdeyi verdi. Stüdyoda çalışırken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Tarkan, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

'KAVUŞMAMIZ YAKINDIR'

“Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber

Kaynak: Haber Merkezi
# Son, Sosyal

13 Mar 2024 - 17:38 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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