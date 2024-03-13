Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılardan biri olan Tarkan son paylaşımda sevenlerine müjdeyi verdi. Stüdyoda çalışırken verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Tarkan, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

'KAVUŞMAMIZ YAKINDIR'

“Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

Kaynak: Haber Merkezi